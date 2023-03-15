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Кулаков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Кулаков Иван

Мать: Кулакова Клавдия

Примерно
Рождение ребёнка
25.09.1937

Сын: Кулаков Борис Иванович

Мать ребёнка: Кулакова Дарья

Рождение ребёнка
21.08.1942

Сын: Кулаков Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Кулакова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова Таиса Ивановна

Мать ребёнка: Кулакова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Кулакова Дарья

Смерть
1944
Примерно