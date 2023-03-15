Кулаков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1944
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Кулаков Иван
Мать: Кулакова Клавдия
Примерно
Рождение ребёнка
25.09.1937
Мать ребёнка: Кулакова Дарья
Рождение ребёнка
21.08.1942
Сын: Кулаков Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Кулакова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулакова Таиса Ивановна
Мать ребёнка: Кулакова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулаков Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Кулакова Дарья
Смерть
1944
Примерно