Кулакова (Неизвестно) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1937
Отец ребёнка: Кулаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1942
Сын: Кулаков Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Кулаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулакова Таиса Ивановна
Отец ребёнка: Кулаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулаков Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Кулаков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно