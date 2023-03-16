Кулакова (Неизвестно) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Неизвестно) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1937

Сын: Кулаков Борис Иванович

Отец ребёнка: Кулаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
21.08.1942

Сын: Кулаков Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Кулаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова Таиса Ивановна

Отец ребёнка: Кулаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Кулаков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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