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Степанов Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

1927 г.р.
1930 г.р.
1937 г.р.
1937 г.р.
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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1903

Отец: Степанов Григорий Евгеньев

Мать: Степанова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
10.12.1927

Дочь: Зайцева Августа Ивановна

Мать ребёнка: Степанова Зинаида Аверьяновна

Рождение ребёнка
02.?.1930

Сын: Степанов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Степанова Зинаида Аверьяновна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Степанов Василий

Мать ребёнка: Степанова Зинаида Аверьяновна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Степанов Виктор

Мать ребёнка: Степанова Зинаида Аверьяновна

Береке, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова Зинаида Аверьяновна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова Зинаида Аверьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Зинаида Аверьяновна

Смерть
Неизвестно
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