Степанов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1903
Рождение ребёнка
10.12.1927
Дочь: Зайцева Августа Ивановна
Мать ребёнка: Степанова Зинаида Аверьяновна
Рождение ребёнка
02.?.1930
Сын: Степанов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Степанова Зинаида Аверьяновна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Степанов Василий
Мать ребёнка: Степанова Зинаида Аверьяновна
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1937
Сын: Степанов Виктор
Мать ребёнка: Степанова Зинаида Аверьяновна
Береке, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степанова Зинаида Аверьяновна
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степанова Зинаида Аверьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно