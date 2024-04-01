Степанова Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смерти15.12.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1897
Отец ребёнка: Степанов Григорий Евгеньев
Рождение ребёнка
17.06.1899
Дочь: (Степанова) Агрипина Григорьева
Отец ребёнка: Степанов Григорий Евгеньев
Рождение ребёнка
26.10.1900
Сын: Степанов Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Степанов Григорий Евгеньев
Рождение ребёнка
18.07.1902
Отец ребёнка: Степанов Григорий Евгеньев
Рождение ребёнка
07.09.1903
Сын: Степанов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Степанов Григорий Евгеньев
Рождение ребёнка
11.10.1906
Дочь: (Степанова) Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Степанов Григорий Евгеньев
Рождение ребёнка
08.05.1910
Дочь: (Степанова) Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Степанов Григорий Евгеньев
Рождение ребёнка
19.02.1912
Дочь: (Степанова) Антонина Григорьева
Отец ребёнка: Степанов Григорий Евгеньев
Рождение ребёнка
11.03.1915
Сын: Степанов Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Степанов Григорий Евгеньев
Смерть
15.12.1915
40 лет, чахотка