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Степанова Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

15.12.1915

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Григорий Евгеньев

Рождение ребёнка
07.06.1897

Сын: Степанов Федор Григорьев

Отец ребёнка: Степанов Григорий Евгеньев

Рождение ребёнка
17.06.1899

Дочь: (Степанова) Агрипина Григорьева

Отец ребёнка: Степанов Григорий Евгеньев

Рождение ребёнка
26.10.1900

Сын: Степанов Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Степанов Григорий Евгеньев

Рождение ребёнка
18.07.1902

Сын: Степанов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Степанов Григорий Евгеньев

Рождение ребёнка
07.09.1903

Сын: Степанов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Степанов Григорий Евгеньев

Рождение ребёнка
11.10.1906

Дочь: (Степанова) Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Степанов Григорий Евгеньев

Рождение ребёнка
08.05.1910

Дочь: (Степанова) Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Степанов Григорий Евгеньев

Рождение ребёнка
19.02.1912

Дочь: (Степанова) Антонина Григорьева

Отец ребёнка: Степанов Григорий Евгеньев

Рождение ребёнка
11.03.1915

Сын: Степанов Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Степанов Григорий Евгеньев

Смерть
15.12.1915
40 лет, чахотка

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