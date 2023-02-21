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Crawshay (Fair) Maria Eleanor

Место рождения

Mayo, Ireland

Дата рождения

1841

Дата смерти

25.04.1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Mayo, Ireland
Бракосочетание
20.03.1861

Муж: Crawshay Richard

HONITON, EX14, UK
Рождение ребёнка
09.01.1862

Сын: Crawshay Richard

Отец ребёнка: Crawshay Richard

Honiton, Devon, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Рождение ребёнка
17.05.1863

Сын: Crawshay John Fair

Отец ребёнка: Crawshay Richard

Honiton, Devon, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Рождение ребёнка
06.08.1864

Сын: Crawshay George Alfred

Отец ребёнка: Crawshay Richard

Honiton, Devon, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Рождение ребёнка
13.08.1866

Сын: Crawshay Frederick William

Отец ребёнка: Crawshay Richard

Honiton, Devon, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Рождение ребёнка
09.07.1868

Сын: Crawshay Lionel Ruttledge

Отец ребёнка: Crawshay Richard

Honiton, Devon, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Смерть
25.04.1906
"Lowlands", Grove Road, Leighton Buzzard, Bedfordshire, England
Похороны
Неизвестно
Parish Church of St Paul, Honiton, Devon, England, UK
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