Crawshay (Fair) Maria Eleanor
Место рожденияMayo, Ireland
Дата рождения1841
Дата смерти25.04.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.03.1861
Муж: Crawshay Richard
HONITON, EX14, UK
Рождение ребёнка
09.01.1862
Сын: Crawshay Richard
Отец ребёнка: Crawshay Richard
Honiton, Devon, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Рождение ребёнка
17.05.1863
Сын: Crawshay John Fair
Отец ребёнка: Crawshay Richard
Honiton, Devon, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Рождение ребёнка
06.08.1864
Отец ребёнка: Crawshay Richard
Honiton, Devon, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Рождение ребёнка
13.08.1866
Сын: Crawshay Frederick William
Отец ребёнка: Crawshay Richard
Honiton, Devon, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Рождение ребёнка
09.07.1868
Сын: Crawshay Lionel Ruttledge
Отец ребёнка: Crawshay Richard
Honiton, Devon, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Смерть
25.04.1906
"Lowlands", Grove Road, Leighton Buzzard, Bedfordshire, England
Похороны
Неизвестно
Parish Church of St Paul, Honiton, Devon, England, UK