Crawshay George Alfred
Место рожденияHoniton, Devon, England
Дата рождения06.08.1864
Дата смерти01.12.1920
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1864
Отец: Crawshay Richard
Мать: Crawshay Maria Eleanor
Honiton, Devon, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Место жительства
02.04.1911
Melchbourne Vie Sharnbrook Bedford, Bedfordshire, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Работа или профессия
Неизвестно
Викарий | Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Смерть
01.12.1920
Melchbourne, Bedfordshire, England, UK