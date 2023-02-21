Crawshay George Alfred — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Crawshay George Alfred

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Место рождения

Honiton, Devon, England

Дата рождения

06.08.1864

Дата смерти

01.12.1920

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1864

Отец: Crawshay Richard

Мать: Crawshay Maria Eleanor

Honiton, Devon, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Место жительства
02.04.1911
Melchbourne Vie Sharnbrook Bedford, Bedfordshire, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Работа или профессия
Неизвестно
Викарий | Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Смерть
01.12.1920
Melchbourne, Bedfordshire, England, UK
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