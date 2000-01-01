Crawshay John Fair
Место рожденияHoniton, Devon, England
Дата рождения17.05.1863
Дата смерти20.09.1865
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1863
Отец: Crawshay Richard
Мать: Crawshay Maria Eleanor
Honiton, Devon, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Смерть
20.09.1865
Honiton, EX14, UK
Похороны
Неизвестно
Parish Church of St Paul, Honiton, Devon, England