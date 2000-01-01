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Crawshay John Fair

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Место рождения

Honiton, Devon, England

Дата рождения

17.05.1863

Дата смерти

20.09.1865

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1863

Отец: Crawshay Richard

Мать: Crawshay Maria Eleanor

Honiton, Devon, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Смерть
20.09.1865
Honiton, EX14, UK
Похороны
Неизвестно
Parish Church of St Paul, Honiton, Devon, England
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