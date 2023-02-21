Crawshay Frederick William — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Crawshay Frederick William

Место рождения

Honiton, Devon, England

Дата рождения

13.08.1866

Дата смерти

22.05.1935

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1866

Отец: Crawshay Richard

Мать: Crawshay Maria Eleanor

Honiton, Devon, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Место жительства
02.04.1911
Hempnall House, Hempnall, Norfolk, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Работа или профессия
Неизвестно
Отставной военный, производит сидр | Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Смерть
22.05.1935
212 Thorpe Road, Norwich, Norfolk, England, UK
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