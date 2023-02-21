Crawshay Frederick William
Место рожденияHoniton, Devon, England
Дата рождения13.08.1866
Дата смерти22.05.1935
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1866
Отец: Crawshay Richard
Мать: Crawshay Maria Eleanor
Honiton, Devon, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Место жительства
02.04.1911
Hempnall House, Hempnall, Norfolk, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Работа или профессия
Неизвестно
Отставной военный, производит сидр | Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Смерть
22.05.1935
212 Thorpe Road, Norwich, Norfolk, England, UK