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Рожнов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1887

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1887

Отец: Рожнев Михаил Павлов

Мать: Глафира Петрова

Бракосочетание
1911

Жена: Рожнова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
07.12.1912

Сын: Рожнов Вадим Александрович

Мать ребёнка: Рожнова Александра Николаевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1914

Сын: Рожнов Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Рожнова Александра Николаевна

Смерть
1947
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