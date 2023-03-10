Рожнова (Рожнова) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
07.12.1912
Сын: Рожнов Вадим Александрович
Отец ребёнка: Рожнов Александр Михайлович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1914
Сын: Рожнов Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Рожнов Александр Михайлович
Смерть
1954