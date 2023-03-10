Рожнова (Рожнова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожнова (Рожнова) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Орлов Николай Романович

Мать: Знаменская Александра Дометиевна

Бракосочетание
1911

Муж: Рожнов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
07.12.1912

Сын: Рожнов Вадим Александрович

Отец ребёнка: Рожнов Александр Михайлович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1914

Сын: Рожнов Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Рожнов Александр Михайлович

Смерть
1954
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