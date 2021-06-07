Поникаровский александр иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1963
Дата смерти07.06.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поникаровская татьяна викторовна
Рождение ребёнка
25.11.1991
Дочь: Поникаровская екатерина александровна
Мать ребёнка: Поникаровская татьяна викторовна
Смерть
07.06.2021