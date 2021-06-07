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Поникаровский александр иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1963

Дата смерти

07.06.2021

Пол

Мужской

Добавил:

мп
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1963

Отец: Поникаровский иван васильевич

Мать: Поникаровская александра ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поникаровская татьяна викторовна

Рождение ребёнка
04.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поникаровская татьяна викторовна

Демьяново, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.11.1991

Дочь: Поникаровская екатерина александровна

Мать ребёнка: Поникаровская татьяна викторовна

Демьяново, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Смерть
07.06.2021

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