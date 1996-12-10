Поникаровская александра ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1931
Дата смерти10.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1931
Отец: Грибанов иван
Рождение ребёнка
01.10.1954
Сын: Поникаровский василий иванович
Отец ребёнка: Поникаровский иван васильевич
Рождение ребёнка
14.02.1963
Сын: Поникаровский александр иванович
Отец ребёнка: Поникаровский иван васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1996