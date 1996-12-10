Поникаровская александра ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоникаровская александра ивановна

Поникаровская александра ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1931

Дата смерти

10.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1931

Отец: Грибанов иван

Мать: Грибанова васса николаевна

Рождение ребёнка
01.10.1954

Сын: Поникаровский василий иванович

Отец ребёнка: Поникаровский иван васильевич

Рождение ребёнка
14.02.1963

Сын: Поникаровский александр иванович

Отец ребёнка: Поникаровский иван васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поникаровский иван васильевич

Смерть
10.12.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close