Поникаровский иван васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1931
Дата смерти18.03.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1954
Сын: Поникаровский василий иванович
Мать ребёнка: Поникаровская александра ивановна
Рождение ребёнка
14.02.1963
Сын: Поникаровский александр иванович
Мать ребёнка: Поникаровская александра ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1993