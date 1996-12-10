Поникаровский иван васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поникаровский иван васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1931

Дата смерти

18.03.1993

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1954

Сын: Поникаровский василий иванович

Мать ребёнка: Поникаровская александра ивановна

Рождение ребёнка
14.02.1963

Сын: Поникаровский александр иванович

Мать ребёнка: Поникаровская александра ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поникаровская александра ивановна

Смерть
18.03.1993
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