Поникаровская татьяна викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поникаровская татьяна викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1968

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1968

Отец: Созонтов виктор иванович

Мать: Созонтова галина петровна

Рождение ребёнка
04.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поникаровский александр иванович

Демьяново, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.11.1991

Дочь: Поникаровская екатерина александровна

Отец ребёнка: Поникаровский александр иванович

Демьяново, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поникаровский александр иванович

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