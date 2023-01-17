Поникаровская татьяна викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1968
Рождение ребёнка
04.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поникаровский александр иванович
Рождение ребёнка
25.11.1991
Дочь: Поникаровская екатерина александровна
Отец ребёнка: Поникаровский александр иванович
Бракосочетание
Неизвестно