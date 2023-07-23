Перепелкин Кузьма Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Перепелкин Никита Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1799
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Перепелкин Георгий Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 25.12.1815
Сын: Перепелкин Степан Кузьмич
Мать ребёнка: Пелепелкина Евдокия Сидоровна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно