Перепелкин Кузьма Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелкин Кузьма Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Перепелкин Никита Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Перепелкин Конон Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Перепелкин Георгий Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 25.12.1815

Сын: Перепелкин Степан Кузьмич

Мать ребёнка: Пелепелкина Евдокия Сидоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелепелкина Евдокия Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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