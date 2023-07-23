Перепелкин Конон Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Перепелкин Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
20.07.1822
Сын: Пелепелкин Иван Кононович
Мать ребёнка: Перепелкина Феодосия Меркуловна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно