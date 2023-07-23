Перепелкин Конон Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелкин Конон Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Перепелкин Кузьма Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1822

Сын: Пелепелкин Иван Кононович

Мать ребёнка: Перепелкина Феодосия Меркуловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепелкина Феодосия Меркуловна

Смерть
Неизвестно
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