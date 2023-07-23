Перепелкин Никита Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиОколо 1832
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Перепелкин Кузьма Трофимович
Бракосочетание
29.10.1822
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Пелепелкина Василиса Никитична
Мать ребёнка: Перепелкина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перепелкина Елена
Смерть
Около 1832