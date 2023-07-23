Перепелкин Никита Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелкин Никита Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Около 1832

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Перепелкин Кузьма Трофимович

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1822

Жена: Перепелкина Елена Анисимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Пелепелкина Василиса Никитична

Мать ребёнка: Перепелкина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепелкина Елена

Смерть
Около 1832
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