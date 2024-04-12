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Перепелкин Степан Кузьмич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 25.12.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.12.1815

Отец: Перепелкин Кузьма Трофимович

Мать: Пелепелкина Евдокия Сидоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Плаксина София Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Перепелкин Дмитрий Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1853

Дочь: Перепелкина Агриппина Степановна

Мать ребёнка: Перепелкина Агафия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1856

Дочь: Паршикова Степанида Степановна

Мать ребёнка: Перепелкина Агафия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепелкина Агафия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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