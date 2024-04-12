Перепелкин Степан Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 25.12.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.12.1815
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Плаксина София Степановна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Перепелкин Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
23.06.1853
Дочь: Перепелкина Агриппина Степановна
Мать ребёнка: Перепелкина Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
09.11.1856
Дочь: Паршикова Степанида Степановна
Мать ребёнка: Перепелкина Агафия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно