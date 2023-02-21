Сайдида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Сын: Абдултагир Мухитов
Отец ребёнка: Мухит Муталлипов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Абдулзямил Мухитов
Отец ребёнка: Мухит Муталлипов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Фатима Мухитова
Отец ребёнка: Мухит Муталлипов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Васиха Мухитова
Отец ребёнка: Мухит Муталлипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухит Муталлипов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамсиниса Мухитова
Отец ребёнка: Мухит Муталлипов