Сайдида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайдида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Абдултагир Мухитов

Отец ребёнка: Мухит Муталлипов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Абдулзямил Мухитов

Отец ребёнка: Мухит Муталлипов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Фатима Мухитова

Отец ребёнка: Мухит Муталлипов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Васиха Мухитова

Отец ребёнка: Мухит Муталлипов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухит Муталлипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсиниса Мухитова

Отец ребёнка: Мухит Муталлипов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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