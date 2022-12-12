Мухит Муталлипов
Место рождения
Дата рождения1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Муталлип Халитов
Мать: Забейда
Рождение ребёнка
1847
Сын: Абдултагир Мухитов
Мать ребёнка: Сайдида
Рождение ребёнка
1850
Сын: Абдулзямил Мухитов
Мать ребёнка: Сайдида
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Фатима Мухитова
Мать ребёнка: Сайдида
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Васиха Мухитова
Мать ребёнка: Сайдида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамсиниса Мухитова
Мать ребёнка: Сайдида