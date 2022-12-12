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Мухит Муталлипов

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Муталлип Халитов

Мать: Забейда

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Абдултагир Мухитов

Мать ребёнка: Сайдида

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Абдулзямил Мухитов

Мать ребёнка: Сайдида

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Фатима Мухитова

Мать ребёнка: Сайдида

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Васиха Мухитова

Мать ребёнка: Сайдида

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсиниса Мухитова

Мать ребёнка: Сайдида

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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