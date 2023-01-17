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Фатима Мухитова
Фатима Мухитова
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Место рождения
Девятерня
Дата рождения
1853
Пол
Женский
Отец
Мухит Муталлипов
1823 г.р.
Мать
Сайдида
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец:
Мухит Муталлипов
Мать:
Сайдида
Девятерня
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