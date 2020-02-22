Кузьмич (Лейко) Валентина 02.08.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмич (Лейко) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1947

Дата смерти

22.02.2020

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1942 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1947

Отец: Лейко Гаврил

Мать: Лейко Янина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмич Михаил

Рождение ребёнка
20.03.1966

Сын: Кузьмич Андрей

Отец ребёнка: Кузьмич Михаил

Рождение ребёнка
29.06.1972

Сын: Кузьмич Виктор

Отец ребёнка: Кузьмич Михаил

Смерть
22.02.2020

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