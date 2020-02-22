Кузьмич (Лейко) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1947
Дата смерти22.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1947
Отец: Лейко Гаврил
Мать: Лейко Янина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмич Михаил
Рождение ребёнка
20.03.1966
Сын: Кузьмич Андрей
Отец ребёнка: Кузьмич Михаил
Рождение ребёнка
29.06.1972
Сын: Кузьмич Виктор
Отец ребёнка: Кузьмич Михаил
Смерть
22.02.2020