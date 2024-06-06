Лейко Гаврил 15.01.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лейко Гаврил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1911

Дата смерти

08.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1911

Отец: Лейко Фома

Мать: Лейко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лейко Янина

Рождение ребёнка
1934

Сын: Лейко Семён

Мать ребёнка: Лейко Янина

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Лейко Владимир

Мать ребёнка: Лейко Янина

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Лейко Данила

Мать ребёнка: Лейко Янина

Рождение ребёнка
02.08.1947

Дочь: Кузьмич (Лейко) Валентина

Мать ребёнка: Лейко Янина

Смерть
08.11.1989

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