Лейко Гаврил
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1911
Дата смерти08.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1911
Отец: Лейко Фома
Мать: Лейко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лейко Янина
Рождение ребёнка
1934
Сын: Лейко Семён
Мать ребёнка: Лейко Янина
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Лейко Владимир
Мать ребёнка: Лейко Янина
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Лейко Данила
Мать ребёнка: Лейко Янина
Рождение ребёнка
02.08.1947
Дочь: Кузьмич (Лейко) Валентина
Мать ребёнка: Лейко Янина
Смерть
08.11.1989