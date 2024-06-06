Кузьмич Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1942
Дата смерти02.06.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1966
Сын: Кузьмич Андрей
Мать ребёнка: Кузьмич (Лейко) Валентина
Рождение ребёнка
29.06.1972
Сын: Кузьмич Виктор
Мать ребёнка: Кузьмич (Лейко) Валентина
Смерть
02.06.1991