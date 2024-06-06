Кузьмич Михаил 24.11.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмич Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1942

Дата смерти

02.06.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмич (Лейко) Валентина

Рождение ребёнка
20.03.1966

Сын: Кузьмич Андрей

Мать ребёнка: Кузьмич (Лейко) Валентина

Рождение ребёнка
29.06.1972

Сын: Кузьмич Виктор

Мать ребёнка: Кузьмич (Лейко) Валентина

Смерть
02.06.1991

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