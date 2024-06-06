Лейко Янина 24.11.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛейко Янина

Лейко Янина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1916

Дата смерти

21.12.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лейко Гаврил

Рождение ребёнка
1934

Сын: Лейко Семён

Отец ребёнка: Лейко Гаврил

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Лейко Владимир

Отец ребёнка: Лейко Гаврил

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Лейко Данила

Отец ребёнка: Лейко Гаврил

Рождение ребёнка
02.08.1947

Дочь: Кузьмич (Лейко) Валентина

Отец ребёнка: Лейко Гаврил

Смерть
21.12.1990

Мы используем куки для улучшения работы сайта.