Лейко Янина
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1916
Дата смерти21.12.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лейко Гаврил
Рождение ребёнка
1934
Сын: Лейко Семён
Отец ребёнка: Лейко Гаврил
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Лейко Владимир
Отец ребёнка: Лейко Гаврил
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Лейко Данила
Отец ребёнка: Лейко Гаврил
Рождение ребёнка
02.08.1947
Дочь: Кузьмич (Лейко) Валентина
Отец ребёнка: Лейко Гаврил
Смерть
21.12.1990