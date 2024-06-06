Лейко Семён
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Лейко Гаврил
Мать: Лейко Янина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лейко Сергей
Мать ребёнка: Лейко Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жуга (Лейко) Лидия
Мать ребёнка: Лейко Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина (Лейко) Галина
Мать ребёнка: Лейко Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лейко Лидия
Смерть
1978