Лейко Семён 1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лейко Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Лейко Гаврил

Мать: Лейко Янина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лейко Сергей

Мать ребёнка: Лейко Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жуга (Лейко) Лидия

Мать ребёнка: Лейко Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина (Лейко) Галина

Мать ребёнка: Лейко Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лейко Лидия

Смерть
1978

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