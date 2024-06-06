Лейко Лидия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лейко Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лейко Сергей

Отец ребёнка: Лейко Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жуга (Лейко) Лидия

Отец ребёнка: Лейко Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина (Лейко) Галина

Отец ребёнка: Лейко Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лейко Семён

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