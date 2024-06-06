Лейко Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лейко Сергей
Отец ребёнка: Лейко Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жуга (Лейко) Лидия
Отец ребёнка: Лейко Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина (Лейко) Галина
Отец ребёнка: Лейко Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лейко Семён