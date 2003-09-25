Бачурина (Балчугова) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бачурина (Балчугова) Васса

Место рождения

д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.

Дата рождения

1928

Дата смерти

25.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Балчугов Василий

Мать: Балчугова Мария

д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
1953

Сын: Бачурин Иван

Отец ребёнка: Бачурин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бачурин Павел

Смерть
25.09.2003
д. Чёрный Яр, Кишертский р-н, Пермская обл.
Похороны
Неизвестно
д. Чёрный Яр, Кишертский р-н, Пермский край
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