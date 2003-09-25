Бачурина (Балчугова) Васса
Место рожденияд. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Дата рождения1928
Дата смерти25.09.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Балчугов Василий
Мать: Балчугова Мария
д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
1953
Сын: Бачурин Иван
Отец ребёнка: Бачурин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бачурин Павел
Смерть
25.09.2003
д. Чёрный Яр, Кишертский р-н, Пермская обл.
Похороны
Неизвестно
д. Чёрный Яр, Кишертский р-н, Пермский край