Балчугова (Ожегова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балчугова (Ожегова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1905

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1905

Отец: Ожегов Пётр

Мать: Ожегова Александра

Рождение ребёнка
09.09.1925

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Балчугов Василий

д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Рожкова Анна

Отец ребёнка: Балчугов Василий

д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бачурина Васса

Отец ребёнка: Балчугов Василий

д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
1931

Сын: Балчугов Афанасий

Отец ребёнка: Балчугов Василий

д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
1932

Сын: Балчугов Леонид

Отец ребёнка: Балчугов Василий

д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
1946

Сын: Балчугов Борис

Отец ребёнка: Балчугов Василий

д. Киселёво, Кишертский р-н, Молотовская (Пермская) обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балчугов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балчугов Василий

Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Место жительства
Неизвестно
д. Киселёво
Смерть
1981
д. Киселёво, Кишертский р-н, Пермская обл.
Похороны
Неизвестно
с. Спасо-Барда, Кишертский р-н, Пермский край
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