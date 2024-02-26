Балчугова (Ожегова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1905
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1905
Отец: Ожегов Пётр
Мать: Ожегова Александра
Рождение ребёнка
09.09.1925
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Балчугов Василий
д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Рожкова Анна
Отец ребёнка: Балчугов Василий
д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Бачурина Васса
Отец ребёнка: Балчугов Василий
д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
1931
Сын: Балчугов Афанасий
Отец ребёнка: Балчугов Василий
д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
1932
Сын: Балчугов Леонид
Отец ребёнка: Балчугов Василий
д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
1946
Сын: Балчугов Борис
Отец ребёнка: Балчугов Василий
д. Киселёво, Кишертский р-н, Молотовская (Пермская) обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балчугов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балчугов Василий
Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Место жительства
Неизвестно
д. Киселёво
Смерть
1981
д. Киселёво, Кишертский р-н, Пермская обл.
Похороны
Неизвестно
с. Спасо-Барда, Кишертский р-н, Пермский край