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Бачурин Иван
Бачурин Иван
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1953
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Бачурин Павел
1923 г.р.
Мать
Бачурина (Балчугова) Васса
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец:
Бачурин Павел
Мать:
Бачурина Васса
Смерть
Неизвестно
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