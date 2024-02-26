Бачурин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бачурин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Бачурин Павел

Мать: Бачурина Васса

Смерть
Неизвестно
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