Балчугов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1905
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1905
Отец: Балчугов Демид
Мать: Балчугова Наталья
Рождение ребёнка
09.09.1925
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Балчугова Мария
д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Рожкова Анна
Мать ребёнка: Балчугова Мария
д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Бачурина Васса
Мать ребёнка: Балчугова Мария
д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
1931
Сын: Балчугов Афанасий
Мать ребёнка: Балчугова Мария
д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
1932
Сын: Балчугов Леонид
Мать ребёнка: Балчугова Мария
д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
1946
Сын: Балчугов Борис
Мать ребёнка: Балчугова Мария
д. Киселёво, Кишертский р-н, Молотовская (Пермская) обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балчугова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балчугова Мария
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
д. Киселёво
Смерть
1969
д. Киселёво, Кишертский р-н, Пермская обл.
Похороны
Неизвестно
с. Спасо-Барда, Кишертский р-н, Пермский край