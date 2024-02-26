Балчугов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балчугов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1905

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1905

Отец: Балчугов Демид

Мать: Балчугова Наталья

Рождение ребёнка
09.09.1925

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Балчугова Мария

д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Рожкова Анна

Мать ребёнка: Балчугова Мария

д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бачурина Васса

Мать ребёнка: Балчугова Мария

д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
1931

Сын: Балчугов Афанасий

Мать ребёнка: Балчугова Мария

д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
1932

Сын: Балчугов Леонид

Мать ребёнка: Балчугова Мария

д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
1946

Сын: Балчугов Борис

Мать ребёнка: Балчугова Мария

д. Киселёво, Кишертский р-н, Молотовская (Пермская) обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балчугова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балчугова Мария

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
д. Киселёво
Смерть
1969
д. Киселёво, Кишертский р-н, Пермская обл.
Похороны
Неизвестно
с. Спасо-Барда, Кишертский р-н, Пермский край
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