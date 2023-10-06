Пинчук (Головлева) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Головлева) Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1903

Дата смерти

30.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1922

Муж: Пинчук Пантелеймон Никитович

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
05.11.1922

Дочь: Екатерина Пантелеевна

Отец ребёнка: Пинчук Пантелеймон Никитович

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
30.05.1925

Сын: Пинчук Михаил Пантелеймонович

Отец ребёнка: Пинчук Пантелеймон Никитович

Рождение ребёнка
17.08.1927

Дочь: Ромасько Ульяна Пантелеевна

Отец ребёнка: Пинчук Пантелеймон Никитович

Рождение ребёнка
15.03.1930

Дочь: Иванова Вера Пантелеевна

Отец ребёнка: Пинчук Пантелеймон Никитович

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
07.02.1934

Сын: Пинчук Александр Пантелеймонович

Отец ребёнка: Пинчук Пантелеймон Никитович

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чеботарь ? Пантелеевна

Отец ребёнка: Пинчук Пантелеймон Никитович

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
30.01.1974
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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