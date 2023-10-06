Пинчук (Головлева) Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1903
Дата смерти30.01.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1922
Рождение ребёнка
05.11.1922
Дочь: Екатерина Пантелеевна
Отец ребёнка: Пинчук Пантелеймон Никитович
Рождение ребёнка
30.05.1925
Сын: Пинчук Михаил Пантелеймонович
Отец ребёнка: Пинчук Пантелеймон Никитович
Рождение ребёнка
17.08.1927
Дочь: Ромасько Ульяна Пантелеевна
Отец ребёнка: Пинчук Пантелеймон Никитович
Рождение ребёнка
15.03.1930
Дочь: Иванова Вера Пантелеевна
Отец ребёнка: Пинчук Пантелеймон Никитович
Рождение ребёнка
07.02.1934
Сын: Пинчук Александр Пантелеймонович
Отец ребёнка: Пинчук Пантелеймон Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чеботарь ? Пантелеевна
Отец ребёнка: Пинчук Пантелеймон Никитович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.01.1974