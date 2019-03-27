Иванова (Пинчук) Вера Пантелеевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1930
Дата смерти27.03.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.03.2019