Иванова (Пинчук) Вера Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Пинчук) Вера Пантелеевна

Место рождения

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

15.03.1930

Дата смерти

27.03.2019

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1930

Отец: Пинчук Пантелеймон Никитович

Мать: Пинчук Матрена Ивановна

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Николай Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
27.03.2019
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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