Ромасько (Пинчук) Ульяна Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромасько (Пинчук) Ульяна Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1927

Дата смерти

07.10.2017

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1927

Отец: Пинчук Пантелеймон Никитович

Мать: Пинчук Матрена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромасько Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Худойкин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Худойкин Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худойкин Иван Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
07.10.2017
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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