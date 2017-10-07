Ромасько (Пинчук) Ульяна Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1927
Дата смерти07.10.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Худойкин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Худойкин Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.10.2017