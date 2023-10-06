Худойкин Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худойкин Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1921

Дата смерти

22.12.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ромасько Ульяна Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ромасько Ульяна Пантелеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромасько Ульяна Пантелеевна

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Смерть
22.12.1962
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