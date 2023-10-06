Худойкин Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1921
Дата смерти22.12.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ромасько Ульяна Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ромасько Ульяна Пантелеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Смерть
22.12.1962