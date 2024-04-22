Пинчук Александр Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения07.02.1934
Дата смерти01.02.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пинчук ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пинчук ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пинчук ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.02.1994