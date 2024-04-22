Пинчук Александр Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук Александр Пантелеймонович

Место рождения

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

07.02.1934

Дата смерти

01.02.1994

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1934

Отец: Пинчук Пантелеймон Никитович

Мать: Пинчук Матрена Ивановна

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пинчук ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пинчук ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пинчук ?

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
01.02.1994
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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