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Пузырев Андрей Федорович

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Пузырев Федор Яковлевич

Мать: Пузырева Наталья Ефремовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.01.1901

Жена: Пузырева Степанида Омшина

Рождение ребёнка
24.08.1903

Сын: Пузырев Вов Арсений Андреевич

Мать ребёнка: Пузырева Ефимия Чикина

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.06.1907

Жена: Пузырева Ефимия Чикина

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Пузырев Вов Егор Андреевич

Мать ребёнка: Пузырева Ефимия Чикина

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.03.1921

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Пузырева Ефимия Чикина

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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