Пузырев Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
14.01.1901
Рождение ребёнка
24.08.1903
Сын: Пузырев Вов Арсений Андреевич
Мать ребёнка: Пузырева Ефимия Чикина
Бракосочетание
03.06.1907
Жена: Пузырева Ефимия Чикина
Рождение ребёнка
1917
Сын: Пузырев Вов Егор Андреевич
Мать ребёнка: Пузырева Ефимия Чикина
Рождение ребёнка
24.03.1921
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Пузырева Ефимия Чикина
Смерть
Неизвестно