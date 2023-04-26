Пузырева Наталья Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузырева Наталья Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Костина Варвара Пузырева

Отец ребёнка: Пузырев Федор Яковлевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Пузырев Андрей Федорович

Отец ребёнка: Пузырев Федор Яковлевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Пузырев Пмв Василий Федорович

Отец ребёнка: Пузырев Федор Яковлевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Пузырев Степан Федорович

Отец ребёнка: Пузырев Федор Яковлевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1895

Сын: Пузырев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Пузырев Федор Яковлевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1897

Сын: Пузырев Даниил Федорович

Отец ребёнка: Пузырев Федор Яковлевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.09.1903

Сын: Пузырев Вов Иосиф Федорович

Отец ребёнка: Пузырев Федор Яковлевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1907

Сын: Пузырев Вов Степан Федорович

Отец ребёнка: Пузырев Федор Яковлевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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