Пузырева Наталья Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Костина Варвара Пузырева
Отец ребёнка: Пузырев Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Пузырев Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Пузырев Пмв Василий Федорович
Отец ребёнка: Пузырев Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Пузырев Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
07.07.1895
Отец ребёнка: Пузырев Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
05.04.1897
Отец ребёнка: Пузырев Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
08.09.1903
Сын: Пузырев Вов Иосиф Федорович
Отец ребёнка: Пузырев Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
17.12.1907
Сын: Пузырев Вов Степан Федорович
Отец ребёнка: Пузырев Федор Яковлевич
Смерть
Неизвестно