Пузырев Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения07.07.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1895
Бракосочетание
30.10.1913
Рождение ребёнка
29.07.1914
Сын: Пузырев Вов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Пузырева Ефросинья Чикина
Рождение ребёнка
13.10.1916
Сын: Пузырев Вов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Пузырева Ефросинья Чикина
Рождение ребёнка
12.08.1921
Сын: Пузырев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Пузырева Ефросинья Чикина
Смерть
Неизвестно