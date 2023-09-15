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Пузырев Михаил Федорович

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.07.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1895

Отец: Пузырев Федор Яковлевич

Мать: Пузырева Наталья Ефремовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.10.1913

Жена: Пузырева Ефросинья Чикина

Рождение ребёнка
29.07.1914

Сын: Пузырев Вов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Пузырева Ефросинья Чикина

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.10.1916

Сын: Пузырев Вов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Пузырева Ефросинья Чикина

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1921

Сын: Пузырев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Пузырева Ефросинья Чикина

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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