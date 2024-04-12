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Пузырева Ефросинья Чикина

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.09.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1896

Отец: Чикин Степан Фадеевич

Мать: Чикина Мария Петровна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.10.1913

Муж: Пузырев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
29.07.1914

Сын: Пузырев Вов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Пузырев Михаил Федорович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.10.1916

Сын: Пузырев Вов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Пузырев Михаил Федорович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1921

Сын: Пузырев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Пузырев Михаил Федорович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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