Пузырева Ефросинья Чикина
Место рождения
Дата рождения21.09.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1896
Отец: Чикин Степан Фадеевич
Мать: Чикина Мария Петровна
Бракосочетание
30.10.1913
Рождение ребёнка
29.07.1914
Сын: Пузырев Вов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Пузырев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
13.10.1916
Сын: Пузырев Вов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Пузырев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
12.08.1921
Сын: Пузырев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Пузырев Михаил Федорович
Смерть
Неизвестно