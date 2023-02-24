Чикина Мария Петровна
Место рожденияДеревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения21.01.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1871
Отец: Петр (Ефимович)
Мать: Елена Игнатьева
Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
20.?.1892
Рождение ребёнка
21.09.1896
Дочь: Пузырева Ефросинья Чикина
Отец ребёнка: Чикин Степан Фадеевич
Рождение ребёнка
11.04.1898
Дочь: Рискина Васса Чикина
Отец ребёнка: Чикин Степан Фадеевич
Смерть
Неизвестно