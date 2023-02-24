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Чикина Мария Петровна

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Место рождения

Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

21.01.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1871

Отец: Петр (Ефимович)

Мать: Елена Игнатьева

Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
20.?.1892

Муж: Чикин Степан Фадеевич

Рождение ребёнка
21.09.1896

Дочь: Пузырева Ефросинья Чикина

Отец ребёнка: Чикин Степан Фадеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.04.1898

Дочь: Рискина Васса Чикина

Отец ребёнка: Чикин Степан Фадеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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