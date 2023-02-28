Елена Игнатьева
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1864
Муж: Петр (Ефимович)
Рождение ребёнка
01.01.1865
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Петр (Ефимович)
Рождение ребёнка
12.08.1866
Сын: Флор Петров
Отец ребёнка: Петр (Ефимович)
Рождение ребёнка
13.07.1868
Дочь: Макрида Петрова
Отец ребёнка: Петр (Ефимович)
Рождение ребёнка
21.01.1871
Дочь: Чикина Мария Петровна
Отец ребёнка: Петр (Ефимович)
Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1873
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Петр (Ефимович)
Смерть
Неизвестно