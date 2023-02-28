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Елена Игнатьева

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Место рождения

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
19.01.1864

Муж: Петр (Ефимович)

Рождение ребёнка
01.01.1865

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Петр (Ефимович)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1866

Сын: Флор Петров

Отец ребёнка: Петр (Ефимович)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1868

Дочь: Макрида Петрова

Отец ребёнка: Петр (Ефимович)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1871

Дочь: Чикина Мария Петровна

Отец ребёнка: Петр (Ефимович)

Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1873

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Петр (Ефимович)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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