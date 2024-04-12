Пузырев Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1912
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пузырев - Аштаев Яков Трофимович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Костина Варвара Пузырева
Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ефремовна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ефремовна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Пузырев Пмв Василий Федорович
Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ефремовна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ефремовна
Рождение ребёнка
07.07.1895
Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ефремовна
Рождение ребёнка
05.04.1897
Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ефремовна
Рождение ребёнка
08.09.1903
Сын: Пузырев Вов Иосиф Федорович
Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ефремовна
Рождение ребёнка
17.12.1907
Сын: Пузырев Вов Степан Федорович
Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ефремовна
Смерть
До 1912