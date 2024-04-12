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Пузырев Федор Яковлевич

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пузырев - Аштаев Яков Трофимович

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Костина Варвара Пузырева

Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ефремовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Пузырев Андрей Федорович

Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ефремовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Пузырев Пмв Василий Федорович

Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ефремовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Пузырев Степан Федорович

Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ефремовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1895

Сын: Пузырев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ефремовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1897

Сын: Пузырев Даниил Федорович

Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ефремовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.09.1903

Сын: Пузырев Вов Иосиф Федорович

Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ефремовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1907

Сын: Пузырев Вов Степан Федорович

Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ефремовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1912
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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