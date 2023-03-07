Пузырева Ефимия Чикина
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1903
Сын: Пузырев Вов Арсений Андреевич
Отец ребёнка: Пузырев Андрей Федорович
Бракосочетание
03.06.1907
Рождение ребёнка
1917
Сын: Пузырев Вов Егор Андреевич
Отец ребёнка: Пузырев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
24.03.1921
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Пузырев Андрей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чикин первый муж
Смерть
Неизвестно