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Пузырева Ефимия Чикина

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1903

Сын: Пузырев Вов Арсений Андреевич

Отец ребёнка: Пузырев Андрей Федорович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.06.1907

Муж: Пузырев Андрей Федорович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Пузырев Вов Егор Андреевич

Отец ребёнка: Пузырев Андрей Федорович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.03.1921

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Пузырев Андрей Федорович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чикин первый муж

Смерть
Неизвестно
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