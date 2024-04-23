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Пургина Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пургин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Пургин Александр Иванович

Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Пургина Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Пургина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Пургин Изосим Иванович

Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Пургина Марина Ивановна

Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Пургина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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