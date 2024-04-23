Пургина Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Сын: Пургин Александр Иванович
Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Пургина Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Пургина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Пургина Марина Ивановна
Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Пургина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно