Метлина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метлина Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Метлин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
28.11.1815 ст.

Сын: Метлин Евграф Сергеевич

Отец ребёнка: Метлин Сергей Александрович

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Метлина Минадора Сергеевна

Отец ребёнка: Метлин Сергей Александрович

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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