Метлина Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1815 ст.
Отец ребёнка: Метлин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Метлина Минадора Сергеевна
Отец ребёнка: Метлин Сергей Александрович
Смерть
Неизвестно