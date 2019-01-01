деревня Грешнево, деревня Грешнево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Грешнево

Некрасовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Некрасовский район
4153Грешневодеревня57°42'с.ш.40°13'в.д.O-37-081

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело об учреждении Грешневского общества потребителей в деревне Грешневе, Путятинской волости, Ярославского уезда. 1916 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опи Показать все
Дело о выкупе земли по с. Грешнево Путятинской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещику титулярному советнику Николаю Кирилловичу Туношенскому. Показать все
Расчет с крестьянами села Грешнево, Путятинской волости Ярославского уезда в оброчной и арендной сумме. 1862–1869 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 1403. Опись Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Некрасовский муниципальный район, Сельское поселение Красный Профинтерн
78626444126д Грешневодеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
396Грешнево, сц. вл.при рч. Самарке.222530109131

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Путятинская волость
д. ГрешневоV. Грешневское общество1222144Абакумцевский приход
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