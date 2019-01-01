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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4153Грешневодеревня57°42'с.ш.40°13'в.д.O-37-081
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Где упоминается данное место
Дело об учреждении Грешневского общества потребителей в деревне Грешневе, Путятинской волости, Ярославского уезда. 1916 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опи Показать все
Дело о выкупе земли по с. Грешнево Путятинской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещику титулярному советнику Николаю Кирилловичу Туношенскому. Показать все
Расчет с крестьянами села Грешнево, Путятинской волости Ярославского уезда в оброчной и арендной сумме. 1862–1869 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 1403. Опись Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78626444126д Грешневодеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
396Грешнево, сц. вл.при рч. Самарке.222530109131
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ГрешневоV. Грешневское общество1222144—Абакумцевский приход