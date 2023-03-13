Демидова (Фомина) Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Фоминъ Петръ
Мать: Фомина Матрена
Бракосочетание
24.01.1843
Муж: Демидовъ Илья
Рождение ребёнка
28.10.1843
Сын: Демидовъ Кузьма
Отец ребёнка: Демидовъ Илья
Рождение ребёнка
04.10.1845
Дочь: Арбузова Пелагѣя
Отец ребёнка: Демидовъ Илья
Рождение ребёнка
18.07.1847
Сын: Демидовъ Илья
Отец ребёнка: Демидовъ Илья
Рождение ребёнка
01.10.1848
Сын: Гаринъ Романъ
Отец ребёнка: Демидовъ Илья
Рождение ребёнка
17.05.1851
Дочь: Демидова Елена
Отец ребёнка: Демидовъ Илья
Рождение ребёнка
06.10.1852
Дочь: Власова Пелагея
Отец ребёнка: Демидовъ Илья
Рождение ребёнка
25.02.1854
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Демидовъ Илья
Рождение ребёнка
25.02.1854
Дочь: Таракина Евдокия
Отец ребёнка: Демидовъ Илья
Рождение ребёнка
27.06.1856
Сын: Демидовъ Кузьма
Отец ребёнка: Демидовъ Илья
Рождение ребёнка
17.01.1859
Сын: Демидовъ Иванъ
Отец ребёнка: Демидовъ Илья
Рождение ребёнка
25.05.1861
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Демидовъ Илья