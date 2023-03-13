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Демидова (Фомина) Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Фоминъ Петръ

Мать: Фомина Матрена

Бракосочетание
24.01.1843

Муж: Демидовъ Илья

Рождение ребёнка
28.10.1843

Сын: Демидовъ Кузьма

Отец ребёнка: Демидовъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1845

Дочь: Арбузова Пелагѣя

Отец ребёнка: Демидовъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1847

Сын: Демидовъ Илья

Отец ребёнка: Демидовъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1848

Сын: Гаринъ Романъ

Отец ребёнка: Демидовъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1851

Дочь: Демидова Елена

Отец ребёнка: Демидовъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1852

Дочь: Власова Пелагея

Отец ребёнка: Демидовъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1854

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Демидовъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1854

Дочь: Таракина Евдокия

Отец ребёнка: Демидовъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1856

Сын: Демидовъ Кузьма

Отец ребёнка: Демидовъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1859

Сын: Демидовъ Иванъ

Отец ребёнка: Демидовъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1861

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Демидовъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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