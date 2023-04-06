Таракина (Демидова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения25.02.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1854
Отец: Демидовъ Илья
Мать: Демидова Домна
Бракосочетание
10.01.1879
Муж: Таракинъ Яковъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1879
Сын: Таракинъ Георгий
Отец ребёнка: Таракинъ Яковъ
Рождение ребёнка
11.10.1880
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Таракинъ Яковъ
Рождение ребёнка
18.04.1883
Сын: Таракинъ Николай
Отец ребёнка: Таракинъ Яковъ
Рождение ребёнка
01.06.1888
Сын: Таракинъ Ларионъ
Отец ребёнка: Таракинъ Яковъ
Рождение ребёнка
20.02.1891
Сын: Таракинъ Алексей
Отец ребёнка: Таракинъ Яковъ
Рождение ребёнка
02.08.1894
Сын: Таракинъ Емельянъ
Отец ребёнка: Таракинъ Яковъ