Таракина (Демидова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таракина (Демидова) Евдокия

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.02.1854

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1854

Отец: Демидовъ Илья

Мать: Демидова Домна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.01.1879

Муж: Таракинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1879

Сын: Таракинъ Георгий

Отец ребёнка: Таракинъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1880

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Таракинъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1883

Сын: Таракинъ Николай

Отец ребёнка: Таракинъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1888

Сын: Таракинъ Ларионъ

Отец ребёнка: Таракинъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1891

Сын: Таракинъ Алексей

Отец ребёнка: Таракинъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1894

Сын: Таракинъ Емельянъ

Отец ребёнка: Таракинъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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