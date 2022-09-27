Фролова Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролова Софья Николаевна

Фролова Софья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Никита Семёнович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Фролова Авдотья Никитовна

Отец ребёнка: Фролов Никита Семёнович

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Фролов Тимофей Никитович

Отец ребёнка: Фролов Никита Семёнович

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Фролов Пётр Никитович

Отец ребёнка: Фролов Никита Семёнович

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Фролова Агафья Никитовна

Отец ребёнка: Фролов Никита Семёнович

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Фролов Николай Никитович

Отец ребёнка: Фролов Никита Семёнович

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.