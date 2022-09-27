Фролова Софья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Фролова Авдотья Никитовна
Отец ребёнка: Фролов Никита Семёнович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Фролов Никита Семёнович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Фролов Никита Семёнович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Фролова Агафья Никитовна
Отец ребёнка: Фролов Никита Семёнович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Фролов Никита Семёнович
Смерть
Неизвестно